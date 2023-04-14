Насри: Дешам лишил меня мечты, ему было действительно плевать на меня

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри заявил, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам лишил футболиста мечты сыграть на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Дешам лишил меня моей мечты. Я хотел сыграть на чемпионате мира 2014 года, а он к тому же был в Бразилии, футбольный стране. Я провёл тогда сумасшедший сезон и думал, что поеду в Бразилию и выиграю чемпионат мира. Я продолжал верить в это. Когда я увидел парней, которых он выбрал вместо меня, я подумал, что ему действительно плевать на меня», — приводит слова Насри «твиттер» Actu Foot.
Последний раз в своей карьере Насри сыграл за сборную Франции в 2013 году. После этого футболист ни разу не вызывался в национальную команду.
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