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Насри: Дешам лишил меня мечты, ему было действительно плевать на меня

Насри: Дешам лишил меня мечты, ему было действительно плевать на меня
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Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри заявил, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам лишил футболиста мечты сыграть на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

«Дешам лишил меня моей мечты. Я хотел сыграть на чемпионате мира 2014 года, а он к тому же был в Бразилии, футбольный стране. Я провёл тогда сумасшедший сезон и думал, что поеду в Бразилию и выиграю чемпионат мира. Я продолжал верить в это. Когда я увидел парней, которых он выбрал вместо меня, я подумал, что ему действительно плевать на меня», — приводит слова Насри «твиттер» Actu Foot.

Последний раз в своей карьере Насри сыграл за сборную Франции в 2013 году. После этого футболист ни разу не вызывался в национальную команду.

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