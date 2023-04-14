Забитцер рассказал о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», признался, что хотел бы продолжать карьеру в английском клубе.

«В «Юнайтед» мне ясно дали понять, что я здесь до лета, а дальше будет видно. Но до тех пор я хочу выкладываться на максимум. Я в аренде без права выкупа. Летом может быть другая ситуация. Но я могу сказать, что нашёл здесь своё место. Теперь я знаю Премьер-лигу и могу сказать, что нет лиги лучше, интенсивнее и жёстче. Каждая игра — это борьба. Это лучшая лига в мире. Когда вы сыграли здесь однажды, вы уже понимаете, что это несравнимо ни с чем.

Конечно, я думаю о том, чтобы остаться в «Юнайтед», особенно учитывая доверие от Эрика тен Хага. Но я не единственный, кто решает», — приводит слова Забитцера Sport Bild.

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