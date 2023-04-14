Забитцер рассказал о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», признался, что хотел бы продолжать карьеру в английском клубе.
«В «Юнайтед» мне ясно дали понять, что я здесь до лета, а дальше будет видно. Но до тех пор я хочу выкладываться на максимум. Я в аренде без права выкупа. Летом может быть другая ситуация. Но я могу сказать, что нашёл здесь своё место. Теперь я знаю Премьер-лигу и могу сказать, что нет лиги лучше, интенсивнее и жёстче. Каждая игра — это борьба. Это лучшая лига в мире. Когда вы сыграли здесь однажды, вы уже понимаете, что это несравнимо ни с чем.
Конечно, я думаю о том, чтобы остаться в «Юнайтед», особенно учитывая доверие от Эрика тен Хага. Но я не единственный, кто решает», — приводит слова Забитцера Sport Bild.
Игроки «МЮ» обнимаются с фанатами после победы в Кубке лиги
- 14 апреля 2023
-
10:36
-
10:34
-
10:29
-
10:16
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:28
-
09:20
-
09:11
-
09:06
-
08:56
-
08:50
-
08:42
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:18
-
08:10
-
07:52
-
07:14
-
07:07
-
07:03
-
06:59
-
06:09
-
05:57
-
04:22
-
04:01
-
03:57