«МЮ» умудрился упустить победу в ЛЕ. И всё из-за автоголов!

Забавно получается. Пока «Реалу» в Лиге чемпионов раз за разом выпадают английские команды («Ливерпуль», «Челси» и, видимо, «Сити»), «МЮ» встречается в плей-офф Лиги Европы исключительно с испанцами: «Барселона», «Бетис», «Севилья».
Обычно чем дальше по сетке продвигается команда, тем более серьёзные соперники остаются. У «МЮ» получается полностью наоборот. «Севилья» – 13-я команда Ла Лиги и в этом сезоне борется за выживание, а не за попадание в еврокубки.
Неудивительно, что на «Олд Траффорд» хозяева с лёгкостью резвились в первые 20 минут. Забили трижды, хотя засчитали судьи только два гола. Мяч Санчо на 27-й секунде отменили из-за офсайда, а вот Забитцер сделал дубль без нарушения правил. Интересно, что оба раза австриец бил левой ногой, хотя является правшой.
В первом тайме аргентинец Ламела наступил шипами на голень бразильцу Каземиро. VAR просматривал эпизод на предмет красной карточки, но оставил в силе решение главного судьи, который ограничился жёлтой. Опорник «МЮ» в этом матче вообще настрадался – на нём трижды сфолили на жёлтую (в том числе въехали ногой по голове). Ещё одно бразило-аргентинское противостояние – Антони и Акунья, которые чуть не подрались в этом матче.
Во втором тайме картина принципиально не поменялась. «МЮ» продолжал выглядеть значительно лучше. Чего только стоит удар того же Антони в крестовину! Да и других моментов хватало. И это учитывая отсутствие из-за небольшой травмы Рашфорда, который находился в отличной форме после ЧМ-2022. Зато впервые с января на поле больше 30 минут провёл Эриксен.
Казалось, что у хозяев всё под контролем, но в самом конце матча у «МЮ» случились неприятности. На 84-й минуте «Севилья» забила-таки (пускай и с двумя рикошетами) после ошибки Маласиа. А на 86-й минуте на ровном месте получил травму Мартинес. Показалось, что аргентинец подвернул стопу. С поля его уносили на руках соперники – соотечественники Акунья и Монтьель.
На 86-й минуте на ровном месте получил травму Мартинес
Фото: кадр из трансляции
Причём у «МЮ» закончились замены, и доигрывать пришлось в меньшинстве. В результате гости умудрились даже сравнять счёт на 93-й минуте. И снова «Севилье» помог рикошет – автогол от головы Магуайра. 2:2!
Ответный матч состоится 20 апреля. Ещё одна неприятность для «МЮ»: из-за перебора жёлтых карточек в Испании не сыграет Бруну Фернандеш.
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