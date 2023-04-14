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РУСАДА проверило Соболева, Фомина, Писарского и ещё пять футболистов РПЛ на допинг в марте

РУСАДА проверило Соболева, Фомина, Писарского и ещё пять футболистов РПЛ на допинг в марте
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг восемь игроков Российской Премьер-Лиги в прошедшем марте 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

По информации источника, агенты проверили на допинг двух футболистов «Динамо» — Даниила Фомина и Александра Кутицкого, двоих игроков самарских «Крыльев Советов» — Владимира Писарского и Александра Зуева, а также по одному представителю «Локомотива», «Зенита», «Ростова» и «Спартака» — Дмитрия Баринова, Вячеслава Караваева, Сергея Песьякова и Александра Соболева соответственно.

За январь и февраль текущего года РУСАДА не совершило ни одной проверки футболистов РПЛ. За прошлый год тестированию подверглись 88 игроков чемпионата России.

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