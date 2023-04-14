Экс-вратарь «Волгаря»: Сутормину с Сергеевым в Астрахани сказали: «Полгодика подождите»

Российский и армянский вратарь Станислав Бучнев рассказал, как в астраханский «Волгарь» приезжали на просмотр будущие игроки сборной России Алексей Сутормин и Иван Сергеев. Бучнев выступал в «Волгаре» в период с 2014 по 2017 год.

«Я не знаю, кто именно занимался приглашением, просматривал ли игроков сам Юрий Фарзунович. Но у нас был селекционер Миша Крамер. И к нам всегда приезжали люди, не особо известные, но потом заигравшие на высоком уровне. Лёша Сутормин приехал, побыл на сборах зимой, а потом уехал. Сказали: «Полгодика подожди — заберём». Так и получилось. Хорик у нас в аренде был. У него уже какое-то имя было — в Универсиаде участвовал. Вместе с Суторминым из «Строгино» Сергеев приезжал, который теперь в «Зените». Ему тоже сказали подождать, но он не захотел и пошёл другим путём. Был в «Волгаре» Осипенко, нынешний капитан «Ростова». Но то ли не договорились, то ли не захотели оставлять. Так что это не разовая акция была — серьёзно работали, качественных игроков привозили.

Хотя Сергеев к нам даже не нападающим приезжал. Если не ошибаюсь, они на флангах играли: Сергеев на правом, Сутормин — на левом. Или наоборот. Какие-то качества были, но я не думаю, что Иван сразу же заиграл бы в «Волгаре», как и Лёша. На их местах были футболисты, отвечавшие всем требованиям тренера, а новичков ещё нужно было встроить в систему. Это вопрос времени. Поэтому им и предложили полгода подождать», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.