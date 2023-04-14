Глушенков — о желании медиаклубов играть в РПЛ: господи, ребята, вы что вообще говорите?

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков скептически относится к желанию медиакоманд играть на уровне Российской Премьер-Лиги. Недавно любительский клуб из Медиалиги 2DROTS обыграл ЦСКА (2:1), после чего один из президентов команды заявил: «Дайте нам уайлд-кард в РПЛ! Сделайте невероятное, разрешите. Мы будем в восьмёрке».

«Ой, эти медиакоманды вообще! Послушаешь, что люди говорят, потом смеяться хочется.

Ну, когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмёрке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобнее. Если вы обыграли в Кубке «Чертаново» и ещё кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ.

2DROTS недавно обыграл ЦСКА? Это товарищеский матч, там Карвальо вышел! Ну выиграли, молодцы, но это ничего не значит. Сейчас они опять заявятся на Кубок, возможно, пройдут кого-то, но чего-то серьёзного не жду», — приводит слова Глушенкова Sport24.