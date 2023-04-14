Экс-вратарь «Волгаря» и «Факела»: гражданство Армении получил в упрощённом порядке

Российский голкипер Станислав Бучнев рассказал, как получил армянское гражданство.

«Нашли корни по отцовской линии. Предки происходят из мест на границе Турции и Армении. Плюс заинтересованность была. Сборной Армении требовался ещё один вратарь. Обычно процедура занимает пять лет, а я получил в упрощённом порядке. При этом от российского гражданства тоже не отказывался — просто уведомил соответствующие органы, что у меня теперь их два», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Станиславу Бучневу 32 года. Он начинал карьеру в «Автодоре» из Владикавказа. Голкипер выступал в таких клубах, как «Машук-КМВ», «Ангушт», «Волгарь», «Тюмень». В сезоне-2019/2020 Бучнев играл за воронежский «Факел», после чего перешёл в армянский «Пюник».