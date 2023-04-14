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Российский вратарь сборной Армении: от Гюндогана пропустил необязательный гол

Российский вратарь сборной Армении: от Гюндогана пропустил необязательный гол
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Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев вспомнил первый матч за национальную команду с Германией (1:4).

«Турнирного значения матч уже не имел. Мы потеряли очки с Лихтенштейном, 1:1 сыграли, потом уступили румынам на выезде — 0:1, а окончательно лишились шансов на выход в домашней встрече с Македонией (0:5). Тренеры и решили поставить меня на Германию. Не скажу, что трясло, но небольшое волнение было. Была радость, что позволили с такой сборной сыграть, что достиг какого-то уровня. От игры испытал непередаваемые эмоции. Жаль, не всё получилось так, как хотел. Пропустил один необязательный гол (от Гюндогана. — Прим. «Чемпионата»). Хотя он ни на что не повлиял — мы уже проигрывали 0:2. Вроде бы всё правильно делал, поставил ногу для подстраховки. А мяч подпрыгнул, попал в палец и покатился в другую сторону. Просто стечение обстоятельств.

В нашей жизни много досадного происходит. У Алисона спросите: какой гол самым обидным был, когда одному в ноги отдал или другому? Со всеми вратарями бывает. Главное — уметь вставать и идти дальше», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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