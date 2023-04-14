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Приготовься к решающим матчам сезона на игре «Чемпионат Brainboy»

Приготовься к решающим матчам сезона на игре «Чемпионат Brainboy»
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Если в некоторых футбольных чемпионатах уже сейчас можно предсказать их победителя, то в нашей футбольной игре вся борьба ещё впереди! И поучаствовать в этой самой борьбе можно уже совсем скоро.

25 апреля в 20:00 в Liberty состоится четвёртая игра футбольного чемпионата Brainboy от Championat.com.

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя.

Если ты уверенно разбираешься в регламенте Кубка России по футболу, а также отличаешь Юрана от Юрановича, то срочно собирай команду и регистрируйся!

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