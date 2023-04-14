Приготовься к решающим матчам сезона на игре «Чемпионат Brainboy»
Поделиться
Если в некоторых футбольных чемпионатах уже сейчас можно предсказать их победителя, то в нашей футбольной игре вся борьба ещё впереди! И поучаствовать в этой самой борьбе можно уже совсем скоро.
25 апреля в 20:00 в Liberty состоится четвёртая игра футбольного чемпионата Brainboy от Championat.com.
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя.
Если ты уверенно разбираешься в регламенте Кубка России по футболу, а также отличаешь Юрана от Юрановича, то срочно собирай команду и регистрируйся!
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
15:25
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:40
-
14:26
-
14:23
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:38
-
12:15
-
12:06
-
12:01
-
11:54
-
11:43
-
11:42
-
11:37
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:26
-
11:25
Партнерский контент