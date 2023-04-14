Защитнику «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинесу может понадобиться операция

Травма, которую защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил в матче Лиги Европы с «Севильей» (2:2), может привести к операции. У аргентинца диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой стопы, но решение относительно хирургического вмешательства ещё не принято, возможно, врачи выберут консервативный вариант и подождут, пока кость срастётся сама, об этом сообщает ESPN.
В то же время наставник манкунианцев Эрик тен Хаг, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед игрой чемпионата Англии с «Ноттингем Форест», не углубляясь в подробности, подтвердил, что Мартинес не сыграет в ближайшем матче: «Я не могу сказать сейчас, как долго Мартинес будет отсутствовать. Когда у нас будут новости, мы сообщим их».
Напомним, на 87-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» Мартинеса с гримасой боли на лице вынесли с поля игроки испанской команды Гонсало Монтьель и Маркос Акунья, за пределами поля игрока уложили на носилки.
- 14 апреля 2023
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