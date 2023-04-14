Волевая победа Медведева, ничья «МЮ» и «Севильи». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в матче 1/8 финала турнира в Монте-Карло, «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» сыграли вничью в матче 1/4 финала Лиги Европы, французский тренер Зинедин Зидан может возглавить «Аль-Наср», в котором играет португальский форвард Криштиану Роналду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев за три часа одолел Зверева в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло.
2. «МЮ» упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.
3. Зидан может возглавить «Аль-Наср». Роналду участвует в переговорах.
4. Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции.
5. Три российских голкипера — в топ-5 претендентов на «Везину» по версии журналистов НХЛ.
6. «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», ведя по ходу матча 4:1, у Овечкина — передача.
7. Стали известны детали потасовки между Мане и Зане после матча с «Манчестер Сити».
8. Александр Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.
9. «Я себя как говно вёл». Медведев принёс извинения Звереву после победы в Монте-Карло.
10. Макдэвид не сумел повторить рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ в XXI веке.
- 14 апреля 2023
-
09:20
-
09:11
-
09:06
-
08:56
-
08:50
-
08:42
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:18
-
08:10
-
07:52
-
07:14
-
07:07
-
07:03
-
06:59
-
06:09
-
05:57
-
04:22
-
04:01
-
03:57
-
03:55
-
03:54
-
03:52
-
03:50
-
03:48
-
03:45
-
03:44
-
03:43
-
03:17
-
02:00
-
01:24
-
00:58
-
00:57
-
00:57