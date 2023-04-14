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Волевая победа Медведева, ничья «МЮ» и «Севильи». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в матче 1/8 финала турнира в Монте-Карло, «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» сыграли вничью в матче 1/4 финала Лиги Европы, французский тренер Зинедин Зидан может возглавить «Аль-Наср», в котором играет португальский форвард Криштиану Роналду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев за три часа одолел Зверева в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло.

2. «МЮ» упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.

3. Зидан может возглавить «Аль-Наср». Роналду участвует в переговорах.

4. Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции.

5. Три российских голкипера — в топ-5 претендентов на «Везину» по версии журналистов НХЛ.

6. «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», ведя по ходу матча 4:1, у Овечкина — передача.

7. Стали известны детали потасовки между Мане и Зане после матча с «Манчестер Сити».

8. Александр Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

9. «Я себя как говно вёл». Медведев принёс извинения Звереву после победы в Монте-Карло.

10. Макдэвид не сумел повторить рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ в XXI веке.