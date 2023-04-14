«Считаю унизительным подтверждать свою личность». Фигурист Траньков — о Fan ID

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о карте болельщика (Fan ID) в футболе.
«Fan ID? Я против, потому что не могу ходить на футбол. Попытался оформить, в Санкт-Петербурге были соревнования и параллельно матч «Зенита». Я так редко бываю на матчах команды, что подумал: «Надо бы мне сделать этот Fan ID, хрен ты с ним, никто не узнает». Я встал к белой стене дома, сфотографировался, с первого раза подошла фотография, всё классно. Мне прислали код, чтобы я пришёл в МФЦ и подтвердил свою личность.
Вообще не понимаю: серьёзно? Мне нужно свою личность подтвердить ещё и пойти в МФЦ с паспортом (доказать. — Прим. «Чемпионата»)? Что я Максим Траньков? Я вот в этот момент сказал: «Вы что, издеваетесь?» Я должен сесть в машину, приехать из-зa гopoдa, постоять в московских пробках, чтобы приехать в МФЦ, чтобы там подтвердить свою личность?
Я в принципе считаю унизительным подтверждать свою личность. Вам, с точки зрения русского языка, «подтверждение личности» — это нормально? Мне кажется, это ненормально, потому что, когда ты родился, ты вроде бы личность, человек, у тебя есть лицо, личина. Ты ещё пойди и подтверди, что это твоя…
Без «Виража» на стадион вообще ходить не хочу. Всегда говорил, и со мной соглашались все фанаты в Москве, что у «Зенита» — самые крутые. У нас ребята, поющие весь матч, эти барабаны, на «Вираж» ходил Сергей Шнуров и кто только не ходил, заряжали там. В принципе, не было ничего такого. В последнее время каких-то хулиганских выходок не было», — сказал Траньков в выпуске «СБГ ШОУ» на YouTube.
- 14 апреля 2023
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