Валерий Кечинов: дерби для «Спартака» будет тяжелейшим — «Торпедо» некуда деваться

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых с московским «Торпедо».
«Спартаку» предстоит тяжелейший матч с «Торпедо». После возобновления чемпионата любая игра «Спартака» проходит очень напряжённо. Игра «Торпедо» — «Спартак» не будет исключением.
«Торпедо» некуда деваться — им надо выбираться из зоны вылета. После прихода Клотета команда встряхнулась и победила в прошлом туре. Такие изменения часто бывают при смене тренера. «Торпедо» постарается дать бой в дерби, но «Спартак» — фаворит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (54 очка), на втором месте находится «Ростов» (45), а «Спартак» занимает третье место — после ничьей с «Динамо» (3:3) в активе столичной команды стало 42 очка.
- 14 апреля 2023
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:24
-
20:08
-
20:06
-
19:58
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:34
-
18:25
-
18:19
-
18:10
-
18:09
-
17:54
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:32
-
17:32
-
17:19
-
17:18
-
17:12