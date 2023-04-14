Валерий Кечинов: дерби для «Спартака» будет тяжелейшим — «Торпедо» некуда деваться

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых с московским «Торпедо».

«Спартаку» предстоит тяжелейший матч с «Торпедо». После возобновления чемпионата любая игра «Спартака» проходит очень напряжённо. Игра «Торпедо» — «Спартак» не будет исключением.

«Торпедо» некуда деваться — им надо выбираться из зоны вылета. После прихода Клотета команда встряхнулась и победила в прошлом туре. Такие изменения часто бывают при смене тренера. «Торпедо» постарается дать бой в дерби, но «Спартак» — фаворит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (54 очка), на втором месте находится «Ростов» (45), а «Спартак» занимает третье место — после ничьей с «Динамо» (3:3) в активе столичной команды стало 42 очка.