«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» роликом в стиле «Одиннадцати друзей Оушена»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и защитник команды Александр Сильянов приняли участие в ролике, приуроченном к предстоящему матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Эпизод, снятый в стилистике фильма «Одиннадцать друзей Оушена», опубликован в телеграм-канале донского клуба.
«Зенит» — действующий победитель чемпионата России и обладатель первого места в турнирной таблице с 54 очками в 22 матчах. «Ростов» (45) идёт на второй позиции. Если «Зенит» победит в этой встрече, а затем продолжит победную серию, то сможет стать победителем РПЛ в матче со «Спартаком» (7 мая) в 26-м туре. Отметим, что красно-белые сейчас идут на третьей позиции с 42 очками.
Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19:00 мск.
- 14 апреля 2023
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