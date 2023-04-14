Стали известны детали потасовки между Мане и Зане после матча с «Манчестер Сити»

Появились детали потасовки между нападающим «Баварии» Садио Мане и одноклубником Лероем Зане.

Как сообщает журналист Папа Махмуд Гуйе в своём «твиттере», Зане назвал сенегальца «чёрным дерьмом». При этом немецкий футболист пожалел о своих высказываниях после конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что Мане напал на Зане после первого четвертьфинального матча с «Манчестер Сити» (0:3).

В итоге Мане дисквалифицирован на матч чемпионата Германии с «Хоффенхаймом». Также футболист будет оштрафован.

Мане выступает за «Баварию» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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