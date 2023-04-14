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«Алания» сыграла вничью с «Волгарём» и поднялась на третье место в Первой лиге

«Алания» сыграла вничью с «Волгарём» и поднялась на третье место в Первой лиге
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Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Играли владикавказская «Алания» и «Волгарь» из Астрахани. Финальный свисток Артура Фёдорова зафиксировал результативную ничью — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте: точным ударом отметился Николай Гиоргобиани. На 33-й минуте гости сравняли счёт благодаря Артёму Делькину. На 76-й минуте защитник «Волгаря» Данила Козлов вывел «Волгарь» вперёд, но на 82-й Батраз Гурциев установил окончательный счёт — 2:2.

«Алания» набрала 45 очков и промежуточно поднялась на третье место в турнирной таблице. В следующем туре владикавказская команда встретится с ярославским «Шинником» на выезде. «Волгарь» (40) — пятый. Астраханцы сыграют дома с «Велесом».

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
14 апреля 2023, пятница. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 2
Волгарь
Астрахань
1:0 Гиоргобиани – 12'   1:1 Делькин – 33'   1:2 Козлов – 75'   2:2 Гурциев – 82'
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