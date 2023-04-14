«Алания» сыграла вничью с «Волгарём» и поднялась на третье место в Первой лиге

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Играли владикавказская «Алания» и «Волгарь» из Астрахани. Финальный свисток Артура Фёдорова зафиксировал результативную ничью — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте: точным ударом отметился Николай Гиоргобиани. На 33-й минуте гости сравняли счёт благодаря Артёму Делькину. На 76-й минуте защитник «Волгаря» Данила Козлов вывел «Волгарь» вперёд, но на 82-й Батраз Гурциев установил окончательный счёт — 2:2.

«Алания» набрала 45 очков и промежуточно поднялась на третье место в турнирной таблице. В следующем туре владикавказская команда встретится с ярославским «Шинником» на выезде. «Волгарь» (40) — пятый. Астраханцы сыграют дома с «Велесом».