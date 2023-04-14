Экс-советник Федуна Камоцци: верю, что с «Торпедо» «Спартак» вернётся на победный путь

Франко Камоцци, который ранее являлся советником владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча красно-белых с московским «Торпедо». Чёрно-белые и «Спартак» сыграют завтра, 15 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Я верю, что «Спартак» в матче с «Торпедо» вернётся на победный путь и к команде придёт уверенность», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (54 очка), на втором месте находится «Ростов» (45), а «Спартак» занимает третье место — после ничьей с «Динамо» (3:3) в активе столичной команды стало 42 очка.

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