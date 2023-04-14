Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал Антони

Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил недовольство уровнем игры, который демонстрирует форвард манкунианцев Антони. Датчанин раскритиковал нападающего после ничейного матча с «Севильей» в четверг, 13 апреля (2:2).
«На самом деле игра Антони вызывает смешанные чувства. Он создал два момента, но упустил много шансов из-за неточности. Ужасно неприятно видеть, что игрок его таланта оказывается неспособен на большее», – цитирует Шмейхеля BBC.
МЮ приобрёл права на 23-летнего Антони прошлым летом у «Аякса» за € 100 млн, включая бонусы. В 34 матчах за «красных дьяволов» бразилец забил всего семь голов во всех турнирах. В четверг форвард вышел в стартовом составе на игру с «Севильей» в рамках 1/4 финала Лиги Европы и, не сумев отметиться результативными действиями, был заменён на 81-й минуте.
- 14 апреля 2023
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:24
-
20:08
-
20:06
-
19:58
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:34
-
18:25
-
18:19
-
18:10
-
18:09
-
17:54
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:32
-
17:32
-
17:19
-
17:18
-
17:12