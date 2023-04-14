Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал Антони

Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил недовольство уровнем игры, который демонстрирует форвард манкунианцев Антони. Датчанин раскритиковал нападающего после ничейного матча с «Севильей» в четверг, 13 апреля (2:2).

«На самом деле игра Антони вызывает смешанные чувства. Он создал два момента, но упустил много шансов из-за неточности. Ужасно неприятно видеть, что игрок его таланта оказывается неспособен на большее», – цитирует Шмейхеля BBC.

МЮ приобрёл права на 23-летнего Антони прошлым летом у «Аякса» за € 100 млн, включая бонусы. В 34 матчах за «красных дьяволов» бразилец забил всего семь голов во всех турнирах. В четверг форвард вышел в стартовом составе на игру с «Севильей» в рамках 1/4 финала Лиги Европы и, не сумев отметиться результативными действиями, был заменён на 81-й минуте.