Слуцкий — о Смолове в игре со «Спартаком»: его выход — не причина потери очков «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий не считает, что выход нападающего «Динамо» Фёдора Смолова со скамейки запасных повлиял на результат матча со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Выход Смолова приговорил «Динамо» к ничьей? Нет. Смолов – большой футболист. Он долго не играл, только восстановился после травмы. Такому игроку необходимо давать время. Наверное, тяжело входить в такой матч после длинного перерыва. Сразу со «Спартаком», когда твоя команда выигрывает и нужно цепляться за большое количество мячей, когда игроков атаки рядом нет.
Если мы говорим об идеальной ситуации, то можно было справиться лучше. Но это (выход Смолова. – Прим. «Чемпионата») точно не стало проблемой. Какой-то кусок времени, предоставленный Феде Смолову, он абсолютно заслужил», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 14 апреля 2023
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