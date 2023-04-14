Леонид Слуцкий считает, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки в РПЛ
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что «Спартак», который несколько туров назад считался основным преследователем «Зенита» в гонке за победу в Российской Премьер-Лиге, сейчас потерял все шансы.
«Совсем недавно мы говорили, что «Спартак» — основной преследователь «Зенита». Когда мы говорили о возможной чемпионской интриге, мы подразумевали именно «Спартак». Сегодня мы видим «Ростов» на втором месте, и если и будет какая-то чемпионская интрига, то от «Ростова», потому что отставание «Спартака» в 12 очков слишком критично», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
«Ростов» (45 очков) и «Зенит» (54 очка) проведут очный матч в 23-м туре РПЛ. Он состоится 16 апреля.
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