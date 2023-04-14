«Манчестер Юнайтед» потерял Лисандро Мартинеса до конца сезона — The Athletic

Сезон для защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса завершён. Травма стопы, полученная в матче Лиги Европы с «Севильей» (2:2), не позволит аргентинцу вернуться в ближайшие несколько месяцев, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

Напомним, Мартинеса вынесли с поля на руках игроки «Севильи» на 86-й минуте. Лисандро получил травму без контакта с соперником, пытаясь нанести удар по мячу. На следующий день, 14 апреля, ряд изданий сообщил, что у Мартинеса выявлен перелом пятой плюсневой кости, хотя тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не подтвердил эту информацию.

Если верить The Athletic, худший прогноз подтвердился, но это ещё не все плохие новости для болельщиков «красных дьяволов». Травму стопы получил ещё один игрок «МЮ» — Рафаэль Варан. В его ситуации также есть риск больше не вернуться в игру в этом сезоне.