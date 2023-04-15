Спортивный директор «Герты» не стал опровергать возможную отставку Сандро Шварца
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Спортивный директор «Герты» Бенжамин Вебер после поражения от «Шальке» ответил на вопрос по поводу будущего главного тренера команды Сандро Шварца.
«Мы не можем сейчас просто вернуться к обычным делам. Мы все несём ответственность за результат. Мы перевернём каждый камень. Сегодня у нас не будет обсуждения кадровых вопросов», — приводит слова Вебера журналист Патрик Бергер в своём «твиттере».
«Герта» опустилась на последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. С лета прошлого года берлинскую команду тренирует Сандро Шварц, ушедший из московского «Динамо».
Напомним, вчера, 14 апреля, «Герта» в гостях проиграла «Шальке» в матче 28-го тура чемпионата Германии со счётом 2:5.
Болельщики «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги:
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