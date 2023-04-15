Спортивный директор «Герты» не стал опровергать возможную отставку Сандро Шварца

Спортивный директор «Герты» Бенжамин Вебер после поражения от «Шальке» ответил на вопрос по поводу будущего главного тренера команды Сандро Шварца.

«Мы не можем сейчас просто вернуться к обычным делам. Мы все несём ответственность за результат. Мы перевернём каждый камень. Сегодня у нас не будет обсуждения кадровых вопросов», — приводит слова Вебера журналист Патрик Бергер в своём «твиттере».

«Герта» опустилась на последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. С лета прошлого года берлинскую команду тренирует Сандро Шварц, ушедший из московского «Динамо».

Напомним, вчера, 14 апреля, «Герта» в гостях проиграла «Шальке» в матче 28-го тура чемпионата Германии со счётом 2:5.

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