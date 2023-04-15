Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Герты» не стал опровергать возможную отставку Сандро Шварца

Спортивный директор «Герты» не стал опровергать возможную отставку Сандро Шварца
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Герты» Бенжамин Вебер после поражения от «Шальке» ответил на вопрос по поводу будущего главного тренера команды Сандро Шварца.

«Мы не можем сейчас просто вернуться к обычным делам. Мы все несём ответственность за результат. Мы перевернём каждый камень. Сегодня у нас не будет обсуждения кадровых вопросов», — приводит слова Вебера журналист Патрик Бергер в своём «твиттере».

«Герта» опустилась на последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. С лета прошлого года берлинскую команду тренирует Сандро Шварц, ушедший из московского «Динамо».

Напомним, вчера, 14 апреля, «Герта» в гостях проиграла «Шальке» в матче 28-го тура чемпионата Германии со счётом 2:5.

Материалы по теме
Доменико Тедеско поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке» и «Шальке»

Болельщики «Шальке» атаковали игроков после вылета из Бундеслиги:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023