Чиро Иммобиле приблизился к достижениям Франческо Тотти и Антонио Ди Натале в Серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил 10-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Италии, поразив ворота «Специи».

Иммобиле – единственный игрок, который забивает как минимум 10 голов в каждом из 7 последних сезонов Серии А.

Иммобиле — третий футболист Серии А (после введения правила трёх очков за победу), забивший не менее 10 голов в как минимум 7 сезонах подряд за одну команду, после Франческо Тотти (9) и Антонио Ди Натале (9).

Итальянский футболист реализовал пенальти на 36-й минуте матча «Лацио» против «Специи». Его команда уверенно обыграла соперников со счётом 3:0.

В текущем сезоне 33-летний форвард отметился 10 голами и 3 ассистами в 22 матчах чемпионата Италии.

Иммобиле шутит над сыном во время еды: