Денис Машкарин: У ЦСКА есть реальные шансы вытеснить «Спартак» из тройки

Селекционер ЦСКА Денис Машкарин поделился мнением насчёт того, каких высот сможет достигнуть ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Есть ли армейцев шансы попасть в тройку? Да, команда в последнее время показывает хороший футбол, было несколько побед. Кроме того, восстановился Игорь Акинфеев — а это полкоманды, тот лидер, который поведет команду к победе. Отрыв от тройки сейчас совсем небольшой, одно очко. И ЦСКА, который всегда ставит высокие задачи в чемпионате, будет однозначно играть на победу, воспользуется осечками «Спартака» и «Ростова» и навяжет борьбу за медали», приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

«Спартак» и ЦСКА после 22 туров занимают третье и четвёртое место соответственно, с разницей всего в одно очко. Командам предстоит очный матч в рамках 28-го тура, который состоится 21 мая.