Денис Машкарин: У ЦСКА есть реальные шансы вытеснить «Спартак» из тройки

Селекционер ЦСКА Денис Машкарин поделился мнением насчёт того, каких высот сможет достигнуть ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Есть ли армейцев шансы попасть в тройку? Да, команда в последнее время показывает хороший футбол, было несколько побед. Кроме того, восстановился Игорь Акинфеев — а это полкоманды, тот лидер, который поведет команду к победе. Отрыв от тройки сейчас совсем небольшой, одно очко. И ЦСКА, который всегда ставит высокие задачи в чемпионате, будет однозначно играть на победу, воспользуется осечками «Спартака» и «Ростова» и навяжет борьбу за медали», приводит слова Машкарина «РБ Спорт».
«Спартак» и ЦСКА после 22 туров занимают третье и четвёртое место соответственно, с разницей всего в одно очко. Командам предстоит очный матч в рамках 28-го тура, который состоится 21 мая.
- 15 апреля 2023
-
06:33
-
06:28
-
06:28
-
06:13
-
05:58
-
05:51
-
04:50
-
04:33
-
04:18
-
04:01
-
03:52
-
03:48
-
03:45
-
03:21
-
03:04
-
02:52
-
02:30
-
02:24
-
01:57
-
01:49
-
01:42
-
01:32
-
01:10
-
00:41
-
00:18
-
00:13
-
00:09
-
00:03
- 14 апреля 2023
-
23:55
-
23:52
-
23:38
-
23:33
-
23:21
-
23:18
-
23:16