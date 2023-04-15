Орлов: «Зенит» хочет приобрести россиян? Московские клубы собирали у себя сборную

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу слухов о том, что «Зенит» хочет приобрести большое количество российских футболистов.

«Любой хороший российский игрок пригодится «Зениту». Всё зависит от желания футболиста. Пиняев и Тюкавин явно усилят «Зенит». Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Лобановский в киевском «Динамо» собирал сборную Украины. Это нормальная футбольная система. В «Реал Мадрид» и «Барселону» все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и «Зенит» в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет — тот придет», — приводит слова Геннадия Орлова Sport24.

Ранее сообщалось о том, что в летнее трансферное окно «Зенит» могут покинуть ряд бразильских футболистов.