Валерий Новиков: у ЦСКА не будет особого преимущества из-за дисквалификации Гончаренко

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился своим мнением о предстоящем матча ЦСКА — «Урал» на фоне дисквалификации главного тренера команды из Екатеринбурга Виктора Гончаренко.

«Когда главный тренер находится на бровке, то, конечно, какие-то замечания и пожелания от него быстрее доходят до игроков, чем когда он передаёт их через своего помощника. Так что эта дисквалификация завтра будет играть в пользу ЦСКА. Впрочем, установку ведь на игру будет давать именно Гончаренко и настраивать на матч будет лично он, так что особого какого-то преимущества у ЦСКА всё же не будет. «Урал» будет играть в полную силу, но надеюсь, что всё сложится удачно для ЦСКА, но, как говорится, игра покажет», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Матч состоится сегодня, 15 апреля, в 16:30 мск.

ЦСКА занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ с 41 очком. «Урал» идёт десятым с 25 очками.