Александр Мостовой рассказал, каково было уезжать из России в 1990-е годы

Бывший полузащитник «Бенфики» Александр Мостовой рассказал, каково ему было уезжать из России в 1990-е годы, и об игре за лиссабонский клуб.

«Каково было уезжать из России в 1990-е годы? Мы уезжали первыми, нам было 20-21 год. Мы не знали, каково жить за границей, как играть за границей… Первый год в Португалии, в «Бенфике», был довольно сложным. У меня было достаточно много трудных лет, потому что я приезжал из России звездой, чемпионом, который дважды признавался лучшим игроком… Но я быстро понял, что теперь всё будет не так просто, как я себе представлял. Я много страдал в Португалии и искал варианты ухода, потому что это было ужасно. Там поменялся тренер, было много иностранцев в команде, хотя играть одновременно могли только трое… Потом я нашёл команду во Франции», — приводит слова Мостового Relevo.

Мостовой перешёл в «Бенфику» из «Спартака» в 1992 году, покинув команду через два года.