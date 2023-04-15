«Бавария» сделает предложение по Кейну, «Тоттенхэм» не хочет продавать его «Ман Сити»

Мюнхенская «Бавария» готова сделать лондонскому «Тоттенхэму» хорошее финансовое предложение по переходу нападающего Гарри Кейна в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, мюнхенцы хотят воспользоваться сложившейся вокруг контракта Кейна с «Тоттенхэмом» ситуацией и заполучить игрока на позицию центрального нападающего уже ближайшим летом. Соглашение форварда со «шпорами» рассчитано до лета 2024 года. Интерес к Кейну проявляет «Манчестер Сити», однако руководство «Тоттенхэма» не хочет продавать игрока в английский клуб.

Самого Кейна может привлечь возможность побороться за трофеи в составе «Баварии», однако форвард также хочет побить рекорд по голам в АПЛ, из-за чего может остаться в «Тоттенхэме».

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