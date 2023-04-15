В «Ювентусе» прокомментировали будущее Влаховича в команде
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Директор туринского «Ювентуса» Франческо Кальво заявил, что клуб не планирует расставаться с сербским нападающим Душаном Влаховичем, несмотря на слухи об интересе к нему других команд.
«Душан является ключевым игроком нашего настоящего и будущего проекта, несмотря на все публикуемые в СМИ слухи и истории. У нас нет никаких сомнений на этот счёт. Мы видим, как усердно он работает каждый день на тренировках, поэтому у нас есть эта уверенность в настоящем и будущем, мы настроены оптимистично», — приводит слова Кальво AS.
По слухам, в переходе Влаховича заинтересован мадридский «Реал», который рассматривает серба как потенциальную замену Кариму Бензема.
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