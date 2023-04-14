Алессандро Дель Пьеро отреагировал на слухи о возвращении в «Ювентус»

Экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на слухи о том, что он может вернуться в туринский клуб. Сообщалось, что итальянец может стать вице-президентом команды.

«Слышал слухи, их действительно много. Я не могу сказать ни «да», ни «нет», но моё сердце, конечно, там. Но это должен быть общий проект, общее желание», — приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia со ссылкой на CBS Sports Golazo.

Напомним, Дель Пьеро выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 год и по сей день является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 289 голов, а также лидером по количеству проведённых матчей за «Ювентус». Итальянская команда занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 44 очка.

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