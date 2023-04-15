«Крылья Советов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 15 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Химки». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Коваленко, Гарре, Сычевой.
«Химки»: Митрюшкин, Идову, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Гулиев, Магомедов, Бикел, Руденко, Долгов.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Химках и завершился нулевой ничьей.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» набрали 24 очка по итогам 22 туров и занимают 12-е место в таблице. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда набрала 13 очков в 22 матчах.
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