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«Крылья Советов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
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Сегодня, 15 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Химки». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Химки
Химки

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Коваленко, Гарре, Сычевой.

«Химки»: Митрюшкин, Идову, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Гулиев, Магомедов, Бикел, Руденко, Долгов.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Химках и завершился нулевой ничьей.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» набрали 24 очка по итогам 22 туров и занимают 12-е место в таблице. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда набрала 13 очков в 22 матчах.

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