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Витсель: я счастлив в «Атлетико» Мадрид

Витсель: я счастлив в «Атлетико» Мадрид
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель высказался об игровом времени в испанском клубе, заявив, что остаётся счастливым, несмотря на небольшое количество игр в составе «матрасников».

«Я чувствую себя хорошо, сохраняю позитивный настрой, как всегда. У нас хорошая динамика. Конечно, сейчас я играю меньше, но продолжаю усердно работать каждый день и готов к тому, что придёт моя очередь играть.

Всегда лучше, когда ты играешь, но я счастлив так же, как был в первый день, когда оказался здесь», — приводит слова Витселя AS.

34-летний Витсель сыграл за «Атлетико» 33 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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