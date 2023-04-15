Мостовой: мной интересовались «Ювентус», «Реал» и «Ливерпуль», но я не хотел уходить
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что у него были предложения о переходе в туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль», однако он оставался в своём клубе, потому что ему было там комфортно.
«В «Сельте» у меня всё было хорошо. На самом деле, у меня каждый год были предложения уйти, но я не хотел этого. Зачем мне ехать в Англию или Италию, если мне и здесь очень комфортно? За мной всегда следили большие команды. «Ювентус», «Реал», «Ливерпуль»… Но тогда и «Сельта» была большой командой. Когда ты побеждаешь «Ювентус» или «Ливерпуль», зачем тебе переходить туда? Интерес «Реала» был странным, потому что мне тогда уже было 30-31 год», — приводит слова Мостового Relevo.
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