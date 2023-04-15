«Челси» — «Брайтон»: Мудрик в стартовом составе синих, Феликс — в запасе
Поделиться
В матче 31-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Начало игры — в 17:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Челси»: Аррисабалага, Чалоба, Уэсли Фофана, Бадьяшиль, Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Закария, Пулишич, Мудрик, Стерлинг.
«Брайтон»: Санчес, Велтман, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Гросс, Кайседо, Марч, Мак Аллистер, Митома, Фергюсон.
«Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 46 очков после 28 матчей. «Челси» находится на 11-й строчке, заработав 39 очков. Лидирует «Арсенал» (73).
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
17:19
-
17:16
-
17:11
-
17:06
-
17:06
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
17:02
-
16:52
-
16:51
-
16:47
-
16:46
-
16:40
-
16:35
-
16:32
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:25
-
16:25
-
16:17
-
16:12
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:56
-
15:46
-
15:40
-
15:27
-
15:20
-
15:20
-
15:18
-
15:06
-
15:00
Партнерский контент