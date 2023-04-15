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«Челси» — «Брайтон»: Мудрик в стартовом составе синих, Феликс — в запасе

«Челси» — «Брайтон»: Мудрик в стартовом составе синих, Феликс — в запасе
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В матче 31-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Начало игры — в 17:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Аррисабалага, Чалоба, Уэсли Фофана, Бадьяшиль, Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Закария, Пулишич, Мудрик, Стерлинг.

«Брайтон»: Санчес, Велтман, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Гросс, Кайседо, Марч, Мак Аллистер, Митома, Фергюсон.

«Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 46 очков после 28 матчей. «Челси» находится на 11-й строчке, заработав 39 очков. Лидирует «Арсенал» (73).

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