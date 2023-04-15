«Родина» уверенно переиграла махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Академия «Спартака» имени Ф. Черенкова» в Москве состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Родина» и махачкалинское «Динамо». Финальный свисток Антона Анопы зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт только на 71-й минуте: точным ударом отметился Астемир Гордюшенко. На 85-й минуте отличился Иван Тимошенко, установивший окончательный счёт — 2:0 в пользу «Родины».

«Родина» набрала 35 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре московская команда сыграет дома с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. У «Динамо» седьмое место и 37 очков в активе. Махачкалинцев в следующем туре ожидает домашний матч с красноярским «Енисеем».