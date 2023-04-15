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«Родина» уверенно переиграла махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги

«Родина» уверенно переиграла махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Академия «Спартака» имени Ф. Черенкова» в Москве состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Родина» и махачкалинское «Динамо». Финальный свисток Антона Анопы зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт только на 71-й минуте: точным ударом отметился Астемир Гордюшенко. На 85-й минуте отличился Иван Тимошенко, установивший окончательный счёт — 2:0 в пользу «Родины».

«Родина» набрала 35 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре московская команда сыграет дома с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. У «Динамо» седьмое место и 37 очков в активе. Махачкалинцев в следующем туре ожидает домашний матч с красноярским «Енисеем».

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Гордюшенко – 71'   2:0 Тимошенко – 85'
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