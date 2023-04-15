Павлюченко: место в топ-3 — нормальный результат для «Спартака». Выше головы не прыгнешь

Бывший форвард сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал текущие результаты московского клуба.

«Наверное, борьба за чемпионство завершена. У «Зенита» слишком большой отрыв и слишком много мастерства, чтобы его растерять. «Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон. Место в топ-3 — нормальный результат для красно-белых. Выше головы не прыгнешь», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России после 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 54 очка. На второй строчке расположился «Ростов», у которого 45 очков. «Спартак» с 42 очками занимает третье место.

Начиная с сезона-2018/2019 титул чемпиона России завоёвывает «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Спартак» последний раз выигрывал чемпионат в сезоне-2016/2017.