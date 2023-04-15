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«Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом», «Боруссия» Д не смогла победить «Штутгарт»

«Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом», «Боруссия» Д не смогла победить «Штутгарт»
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Сегодня, 15 апреля, проходят матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги. Параллельно проводились четыре встречи.

«Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» — 1:1. На гол Бенжамена Павара гости ответили точным ударом Андрея Крамарича.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Павар – 17'   1:1 Крамарич – 71'

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью в матче со «Штутгартом» — 3:3. После первого тайма «шмели» вели со счётом 2:0 и играли в большинстве. Голами отметились Себастьен Аллер и Дониэлл Мален. Во втором тайме «Штутгарт» сравнял счёт усилиями Тангуя Кулибали и Йоши Вагномана. Затем в компенсированное время Джованни Рейна вывел «Боруссию» вперёд, но на последней минуте Силас всё же спас «Штутгарт» от поражения.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Аллер – 26'   0:2 Мален – 33'   1:2 Кулибали – 78'   2:2 Вагноман – 84'   2:3 Рейна – 90+3'   3:3 Катомпа Мвумпа – 90+7'
Удаления: Мавропанос – 39' / нет

В параллельных матчах «Лейпциг» обыграл «Аугсбург» со счётом 3:2, а «Кёльн» и «Майнц» сыграли вничью — 1:1. «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, опережая «Боруссию» на два очка.

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