«Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом», «Боруссия» Д не смогла победить «Штутгарт»

Сегодня, 15 апреля, проходят матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги. Параллельно проводились четыре встречи.

«Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» — 1:1. На гол Бенжамена Павара гости ответили точным ударом Андрея Крамарича.

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью в матче со «Штутгартом» — 3:3. После первого тайма «шмели» вели со счётом 2:0 и играли в большинстве. Голами отметились Себастьен Аллер и Дониэлл Мален. Во втором тайме «Штутгарт» сравнял счёт усилиями Тангуя Кулибали и Йоши Вагномана. Затем в компенсированное время Джованни Рейна вывел «Боруссию» вперёд, но на последней минуте Силас всё же спас «Штутгарт» от поражения.

В параллельных матчах «Лейпциг» обыграл «Аугсбург» со счётом 3:2, а «Кёльн» и «Майнц» сыграли вничью — 1:1. «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, опережая «Боруссию» на два очка.