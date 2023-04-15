В «Спартаке» сообщили о выплатах материальной помощи ветеранам клуба
Поделиться
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о работе комитета ветеранов клуба.
«У нас есть комитет ветеранов, который начал свою работу. Действительно недавно была оказана материальная помощь ветеранам-пенсионерам, вдовам ветеранов, но это не единственное, чем занимается комитет. Мы обязательно расскажем в ближайшее время на наших ресурсах и об этой работе, и о других направлениях деятельности комитета», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. В случае победы в матче 23-го тура с «Торпедо» красно-белые смогут подняться на третье место.
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:11
-
20:11
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:46
-
19:38
-
19:32
-
19:24
-
19:23
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:29
-
18:29
Партнерский контент