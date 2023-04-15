В «Спартаке» сообщили о выплатах материальной помощи ветеранам клуба

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о работе комитета ветеранов клуба.

«У нас есть комитет ветеранов, который начал свою работу. Действительно недавно была оказана материальная помощь ветеранам-пенсионерам, вдовам ветеранов, но это не единственное, чем занимается комитет. Мы обязательно расскажем в ближайшее время на наших ресурсах и об этой работе, и о других направлениях деятельности комитета», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. В случае победы в матче 23-го тура с «Торпедо» красно-белые смогут подняться на третье место.