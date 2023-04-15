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«Лужники» — всегда приятно». Гендиректор «Спартака» Мележиков — перед матчем с «Торпедо»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Торпедо» на стадионе «Лужники».

«Приятные воспоминания о «Лужниках» после прошлогоднего Кубка? Приятно. «Лужники» — это всегда приятно», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финале Кубка России прошлого сезона в «Лужниках» «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка после 22 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. В первом круге чемпионата «Спартак» дома победил «Торпедо» со счётом 1:0.