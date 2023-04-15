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Экс-тренер «Локо» Маркус Гисдоль может заменить Сандро Шварца в «Герте» — Bild

Экс-тренер «Локо» Маркус Гисдоль может заменить Сандро Шварца в «Герте» — Bild
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Бывший главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассматривается в качестве сменщика для Сандро Шварца в «Герте», который близок к уходу из клуба. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, также в клубе рассматривают назначение главного тренера второй команды «Герты» Анте Човича или наставника команды U19 Оливера Рейсса.

53-летний Гисдоль был главным тренером «Локомотива» с октября 2021 по февраль 2022 года. С тех пор немецкий специалист находится без работы.

«Герта» в 28 матчах чемпионата Германии набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице последнее место. Сандро Шварц работает в команде c лета 2022 года. Ранее он 1,5 сезона работал в московском «Динамо». Стало известно, что Шварц покинул базу «Герты» по ходу тренировки.

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