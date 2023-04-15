Сандро Шварц с вещами уехал с базы «Герты» по ходу тренировки. Он близок к уходу — Bild

Главный тренер «Герты» Сандро Шварц покинул базу команды по ходу тренировки на следующий день после разгромного поражения от «Шальке» (2:5) в 28-м туре чемпионата Германии. Об этом сообщает Bild.
Cообщается, что в 10:26 по местному времени специалист приехал на базу команды, а затем провёл встречу с руководством «Герты», где присутствовали управляющий директор и спортивный директор немецкого клуба. В 11:49 Шварц с чемоданом покинул расположение базы на автомобиле практически одновременно со своим помощником Волканом Булутом. В 11:50 игроки «Герты» вернулись с разминки, а Шварц уже отсутствовал.
«Герта» опустилась на последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. С лета прошлого года берлинскую команду тренирует Сандро Шварц, ушедший из московского «Динамо».
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