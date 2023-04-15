Кассано — о Моуринью: я никогда не был подхалимом, поэтому громкие имена на меня не влияют

Бывший нападающий сборной Италии и «Ромы» Антонио Кассано продолжил пикировку с тренером римлян Жозе Моуринью.

«Я никогда не позволяю громким именам влиять на меня, потому что я никогда не был подхалимом. Моуринью должен понимать, что, пока его команды играют так плохо, по крайней мере один человек будет говорить ему об этом – я.

Он много выиграл? Мне на это наплевать. То же самое касается и Аллегри. С теми сильными игроками, которые у них есть, они играют в непристойный футбол. У них есть трофеи? Ну и что? Если их команды играют дерьмово… Я говорю об этом и не скрываю.

Это (слова о том, что команда не справляется с поставленной задачей. — Прим. «Чемпионата») – его любимое оправдание, чтобы свалить вину на других. Некоторые редакторы газет и некоторые телевизионные эксперты поддерживают его ложь. Но у «Ромы» третий по величине бюджет в Италии после «Интера» и «Юве». Самым сильным игроком на рынке был Дибала, и они подписали его. А потом Матича и Вейналдума, выполнили все его просьбы.

В «Роме» полно игроков сборных. Моуринью прикрывается алиби и никогда не говорит о футболе, он всегда уводит тему в сторону. Существует огромный разрыв между составами «Лацио» и «Ромы», только Сарри заставляет команду играть экстраординарно, а Моуринью играет в другой футбол и отстаёт.

Я никого не сужу на личном уровне, я не смею, я не знаю жизни других, я только анализирую футбольные аспекты. Разница между мной и другими в том, что, если ты отстой, я скажу тебе об этом», – приводит слова Кассано La Gazzetta dello Sport.