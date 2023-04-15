Лэмпард — про 1:2 от «Брайтона»: разочарован всеми аспектами игры. Счёт мог быть крупнее

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил недовольство игрой своей команды в матче с «Брайтоном» (1:2) в рамках 31-го тура чемпионата Англии.

«Я разочарован всеми аспектами. Выиграла та команда, которая была лучше. И она могла выиграть с более крупным счётом. «Брайтон» играл как команда. Эти игроки давно вместе.

Мы были недостаточно хороши во всех базовых компонентах футбола – в борьбе, в передвижении. Это не вопрос отношения к делу как такового.

У нас важный матч (с мадридским «Реалом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. – Прим. «Чемпионата») во вторник, не надо слишком сильно расстраиваться, но надо разобраться, почему всё произошло именно так.

Некоторые замены в составе были вынужденными, отдельные игроки не могут играть в среду, в субботу и во вторник.

В футболе всё может быстро поменяться. В Лиге чемпионов «Реал» – это вершина. Фанаты «Челси» во вторник придут смотреть на команду, которая собирается отдать всё ради изменения ситуации, и именно это мы и должны сделать», – приводит слова Лэмпарда BBC.