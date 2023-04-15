Тренер «Брайтона» Де Дзерби: хочу поблагодарить Поттера за то, что получил сильную команду
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби подвёл итоги матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).
«Должен поблагодарить Грэма Поттера, потому что я получил великолепную, сильную команду, c которой пытаюсь реализовать свои идеи.
Это потрясающий день для нас и в плане результата, и в плане игры. Эта игра даст больше энергии, больше уверенности, больше энтузиазма, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Сейчас настало время готовиться к полуфиналу Кубка. Мы хотим выйти в финал, а для этого нужно победить», — цитирует специалиста Goal со ссылкой на BBC Sports.
Грэм Поттер начинал нынешний сезон в качестве главного тренера «Брайтона», но позже возглавил «Челси». После увольнения из «Челси» его сменил Фрэнк Лэмпард.
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