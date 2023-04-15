«Челси» сделает Маунту последнее предложение о продлении контракта
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«Челси» предпримет последнюю попытку сохранить своего полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает ESPN.
По информации источника, лондонский клуб планирует сделать полузащитнику последнее предложение о продлении контракта. Если игрок не примет условия синих, то его продадут в летнее трансферное окно.
Маунт хочет получать зарплату, соизмеримую с его статусом игрока сборной Англии и футболиста основы «Челси». Контракт Риса Джеймса на € 280 тыс. в неделю считается ориентиром в переговорах.
За 24-летним хавбеком следят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Эти клубы могут попытаться подписать игрока, если он не договорится с «Челси».
В текущем сезоне АПЛ Маунт провёл 23 матча, отметившись тремя голами и двумя ассистами.
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