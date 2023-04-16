Иван Перишич хочет вернуться в «Интер»

Хорватский полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич настаивает на возвращении в «Интер», сообщает Tuttosport.

По информации источника, футболист желает вернуться в миланский «Интер» всего через год после перехода в клуб чемпионата Англии. Отмечается, что на решение 34-летнего хорвата повлияла отставка главного тренера английской команды Антонио Конте, который был инициатором его трансфера в «Тоттенхэм».

Перишич играл в «Интере» Конте в сезоне-2020/2021. Тогда миланская команда смогла выиграть чемпионат Италии.

В текущем сезоне на счету хорватского полузащитника «Тоттенхэма» 39 матчей во всех турнирах. В этих играх Перишич сумел забить один гол, а также оформил 11 результативных передач.

Контракт хорвата со «шпорами» действует до 30 июня 2024 года. Стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 10 млн.