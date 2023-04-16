Лэмпард высказался о болельщиках «Челси» после третьего подряд поражения команды

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о болельщиках лондонского клуа после поражения в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (1:2). Для «Челси» это поражение стало третьим подряд под руководством Лэмпарда.
«Что скажу фанатам, у которых падает боевой дух? Я здесь не для того, чтобы делать это. Важно то, что происходит на поле. Не буду просить болельщиков прийти и поддержать нас, потому что они и так это сделают. Нам нужно сражаться. Ничего не зависит от фанатов, все зависит от нас», — приводит слова Лэмпарда Football.London.
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 39 очков. В следующем матче команда сыграет с «Реалом» в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой «Реала» со счётом 2:0.
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