«Челси» катится в пропасть. С Лэмпардом стало только хуже

«Брайтону» люто не везло, но он всё равно победил в Лондоне.

У «Челси» всё печально, но начнём с хорошего. Команде наконец-то удалось забить! В предыдущих четырёх матчах это не получалось сделать (59 ударов – 0 голов). Против «Брайтона» сработала комбинация светловолосых: Энцо Фернандес – Мудрик – Галлахер, которому помог рикошет от защитника. В какой-то степени хозяевам повезло в этом эпизоде.

Если говорить о матче в целом, то «Брайтон» выглядел командой другого уровня. Это было и визуальное ощущение от игры, и просто статистика. В первом тайме на «Стэмфорд Бридж» гости владели мячом 68% времени (хотя по итогам матча выровнялось до 60%). По ударам «Челси» уступил: 8:25 (по xG: 0,60 против 2,64).

Нужно учитывать, что игроки «Брайтона» дважды попали в штангу (правда, и «Челси» разок угодил). А ещё на 21-й минуте имелись основания для назначения пенальти в ворота хозяев – Пулишич в своей штрафной коснулся мяча рукой. Возможно, VAR посчитал, что американца подталкивал соперник.

Спорный эпизод в матче «Челси» — «Брайтон» Фото: Кадр из трансляции

У «Брайтона» отличились Уэлбек и Энсисо. Второй гол особенно удался. 19-летний парагваец (наверняка потом продадут за десятки миллионов) с дальней дистанции мощно пробил в «девятку». Забавно, что именно так удалось забить победный гол, потому что было много более явных возможностей.

Для «Челси» сезон фактически завершён. Третья игра при Лэмпарде после возвращения – третье поражение. Судя по всему, в следующем матче команда вылетит из Лиги чемпионов. Попасть в еврокубки на следующий сезон уже вряд ли удастся. Даже учитывая, что седьмое место может дать путёвку в Лигу конференций (при победе «МЮ» или «Сити» в Кубке Англии).

После матча 31-го тура «Брайтон» уверенно удерживает седьмую строчку, опережая «Челси» на 10 очков (плюс матч в запасе). Несмотря на продажу ведущих игроков (Кукурелья, Биссума и Троссард) и вынужденную замену тренера по ходу сезона, команда действительно близка к тому, чтобы попасть в еврокубки впервые за 122-летнюю историю клуба.