Томас Тухель — о ничьей с «Хоффенхаймом»: мы сделали шаг назад

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничейный исход матча своей команды с «Хоффенхаймом» в рамках 28-го тура чемпионата Германии.

«Конечно, результат для меня является самым важным, но то, как мы играли, также разочаровало. Слишком медленно и слишком много ошибок. У нас был момент, когда мы неправильно отдали шесть-семь передач за 60 секунд.

Мы сделали шаг назад, хотя была возможность сделать шаг вперёд и почувствовать уверенность. Ничего из этого нам не удалось.

Я удивлён этой игрой после того, как мы сыграли против «Фрайбурга» и 70 минут против «Манчестер Сити». Я действительно почувствовал энергию на тренировках. Теперь я абсолютно недоволен», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, в субботу, 15 апреля, «Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1). В пяти матчах под руководством Томаса Тухеля команда одержала всего лишь две победы.

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