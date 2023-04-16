Капитан «Оренбурга» Сиваков сломал забор по ходу матча с «Локомотивом»
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Защитник и капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков не успел остановиться перед забором на стадионе «Газовик» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
35-летний футболист уходил от подката полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова на краю поля, и ему пришлось влететь в забор, который ограждает игровую часть стадиона «Газовик» от трибун. В ходе инцидента никто не пострадал, а стюарды сразу же приступили к процессу восстановления ограждения.
Михаил Сиваков выступает за «Оренбург» с 2018 года. В 22 матчах нынешнего сезона на счету бывшего футболиста сборной Беларуси один гол.
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